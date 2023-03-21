الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمالاوى فى حضور وزير الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي ٢٤ و ٢٨ مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني، ثم تقسيمة في نهاية المران.

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور مران المنتخب، وكان في استقباله جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد واللواء حلمي مشهور والكابتن حازم إمام ومحمد بركات والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء المجلس.

اتحاد الكر استعداد أشرف صبحي الاستاذ استعداد ا اتحاد الكرة أفريقيا

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