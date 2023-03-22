الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير العدل يكشف تفاصيل تكريم القضاة المتميزين ومنحهم شهادات تقدير بتوقيع الرئيس

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل تكريم عدد من القضاة المتميزين نظرًا لجهودهم المتميزة في تحقيق العدالة، ومنحهم شهادات تقدير بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

 

تم الفصل في جميع الدعاوي القضائية بمصر 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الفصل في جميع الدعاوي القضائية في مصر ماعدا ست حالات فصل، بالإضافة إلى الدعاوي مدنية منذ 2020، لم يتبقى منها حتى الآن 2227 دعوى. 

 

وتابع: أن نسبة الفصل في الجنح تصل إلى 74%، كما أن القضاء الإداري ينظر كافة القضايا في كل وقتها دون التأجيل للسنوات، موضحًا أن هناك لجنة فض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، ويتم الفصل بين المتنازعين وتنفيذ قرارها فورًا.

وزير العدل تكريم القضاة المتميزين شهادات تقدير توقيع الرئيس الدعاوي القضائية

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