استعدادا لرمضان.. ضبط ٣٥٧ مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها في الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة.

و واصل فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية من جهوده في تنفيذ حملات مرور مفاچئة على ٣٤١ منشأة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك بجميع مراكز محافظة دمياط خلال شهر مارس ٢٠٢٣ تحت إشراف الدكتور عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية.

أسفرت حملات الرقابة بقيادة السعيد الفداوي مراقب عام الأغذية وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية عن إعدام ١٤٢٢,٥ كيلو أغذية متنوعة منتجات ألبان، مصنعات لحوم؛أغذية مجهزة؛ حلويات ومشتقاته واعدام ٢٣٤ لتر خل وعصائر و زيت طعام سبق استعماله كما تم ضبط ٧,٥٠٠ طن جبنة أبيض وقشطة وشاي وجبن أبيض وجبنة رومي ومخلل جزر وشطة وليمون وضبط ٤٣٠ لتر نكتار كوكتيل .

كما أسفرت الحملة أيضاً عن تحرير ٣٥٧ محضر جنحة صحية أثناء المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وسحب (١٩٨) عينة مشكوك في صلاحيتها وإرسالها الي المعمل للفحص كما تم التوصية بغلق (١٨٠) منشأة لعدم وجود تراخيص ونقص في الاشتراطات مما يشكل خطر داهم .

وشدد وكيل وزارة الصحة علي استمرار حملات الرقابة علي الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة ومجابهة كافة صور التلاعب بصلاحية المواد الغذائية أو مصادرها بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.