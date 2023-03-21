خالد البلشى: تخلصت من عباءة الانتماء السياسى على باب نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن بعض من انتخبوه أثناء جولة انتخابات نقابة الصحفيين كان لديهم بعض التخوفات، ولكنه سيسعى جاهدًا إلى استيعاب متطلبات القطاع الصحفي بالكامل.

انتخابات نقابة الصحفيين

وأكد خالد البلشي، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن ملف الخدمات بنقابة الصحفيين واحد من الملفات التي ستظل مفتوحة مراعاة للظروف الاقتصادية، إضافة إلى أن جميع الملفات الأخرى ستظل مفتوحة للتفاوض والنقاش.

الحرية الصحفية

وأشار إلى أنه تخلص من عباءة الانتماء السياسي منذ بداية تطلعه للترشح لمنصب نقيب الصحفيين، مؤكدًا أن هدفه الأساسي من هذا المنصب هو دعم مهنة الصحافة والصحفيين.

وأضاف في حديثه، أنه لا يوجد مجال للصدام بين نقابة الصحفيين ومجلسها مع أي جهة أو مؤسسة على الإطلاق.