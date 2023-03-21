براتب 6200 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 19 سنة وحتى 25 سنة، وذلك لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، عمال مخازن، ومندوبي مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف لديه خبرة سنتين، وذلك براتب

يتراوح من 2800 جنيه، وحتى 6200 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في طريق مصر إسماعيلية، جمعية العاشر من رمضان.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان الأسبوع الماضي، عن تلقيها طلبات من 41 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لشغل 3116 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري مارس وأبريل 2023.

وجاء في البيان أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوافرة في 11 محافظة، هي: القاهرة، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، والغربية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، أسيوط، الدقهلية، وجنوب سيناء، في التخصصات الآتية: مهندسي زراعة وميكانيكا وكهرباء ونسيج، ومحاسبين، ومدرسي فيزياء وأحياء ورياضيات ولغة عربية وإنجليزية، ومندوبي مبيعات، وشئون عاملين، ومشرفي جودة، وفنيين بجميع التخصصات، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وإخصائيي تمويل، ومعلمي سباحة، ومترجمي لغة صينية، ومحاضري برمجة وحاسب آلي ولغة ألمانية، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وسائقين، وعمال نظافة وتجميع وخدمات، وتخصصات أخرى.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن إخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفي استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.