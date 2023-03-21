«هل هلالك».. الخميس غرة شهر رمضان المبارك في 12 دولة عربية

أعلنت عدد من الدول العربية، أن غدًا الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان المبارك.

مصر

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم بعد غد الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجريًا.

السعودية

الديوان الملكي السعودي، يعلن أن غدًا الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان، والخميس هو غرة شهر رمضان.

الإمارات

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان في الدولة.

الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة وعليه يكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان وبعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًا.

العراق

وفي العراق، أعلنت لجنة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في ديوان الوقف السني العراقي مساء اليوم الثلاثاء أن بعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان.

سوريا

كما أعلنت وزارة الأوقاف في سوريا اليوم الثلاثاء أن الأربعاء المكمل لشهر شعبان وأن بعد غدً الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

قطر

وفي قطر أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في قطر.

اليمن

أعلنت اليمن أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء.

فلسطين

وأعلن مفتي الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غدٍ الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك

لبنان

وأكد مفتي لبنان عبد اللطيف دريان عدم ثبوت رؤية شهر رمضان مساء اليوم، وأعلن يوم الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم.

السودان

وفي السودان أعلن مجمع الفقه الإسلامي، يوم الخميس المقبل الموافق 23 مارس الجاري أول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1444.

الصومال

كما أعلنت الصومال الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.