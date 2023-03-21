برشلونة يسعى لإغراء ميسى لمنع انتقاله للهلال السعودى: «ابقَ معنا»

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يستعد لتقديم عرض خلال أيام للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وقال التقرير إن البارسا يسعى لتقديم عرض مغرٍ لإقناع ميسي بالعودة إلى البارسا، وفي نفس الوقت يرى أن العملية صعبة.

وأكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادي الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "الميدان" السعودية، إن ميسي أنهى اتفاقه مع الهلال للانضمام له في الصيف المقبل بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وتعيد إدارة باريس سان جيرمان التفكير في سياساتها لتكوين فريق قادر على المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

ويعد ميسي عاملًا ضروريًا، ولهذا عندما يتم وضع الأسس في المشروع الجديد للنادي، والذي وضعت خلاله الخطوط العريضة، فإن إدارة باريس سان جيرمان ستعقد جلسة أخرى مع ميسي وتعرض عليه التمديد.

وتدرج ميسي في المراحل العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2005، ويسطر فصولًا من تاريخ نادي برشلونة بالتتويج بالدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات، وحقق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات.

وفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت نقلًا عن مصادرها في الدوحة، فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، أصدر أمرًا بالبدء في مفاوضات تمديد عقد ميسي لتأمين بقائه ضمن صفوف الفريق، لإنهاء مسيرته ضمن صفوف الفريق.

وذكرت الصحيفة أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس عقد جلسة مع خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، وفي الاجتماع قدم كامبوس عرض النادي الباريسي الأول والذي لم يرضِ ميسي، خاصة في ظل عدم وضوح المشروع الرياضي للنادي، مشيرة إلى أن أولويات ميسي هي التتويج بالألقاب من خلال عقد جيد له، وهو ما يحتاج تدعيم الفريق وفي العرض الأول لم يتلق خورخي ميسي ضمانات كافية بأن هذا هو الحال.