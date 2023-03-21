«الخارجية الأمريكية»: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن فلسطين «خطيرة»

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش بشأن الفلسطينيين بالخطيرة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن تشريع الكنيست لبعض المستوطنات استفزازية وتنتهك الوعود، حسب بيان لها اليوم الثلاثاء.

وقد ظهر الوزير الإسرائيلي، مساء الأحد، على منصة وضعت عليها خريطة لإسرائيل تتضمن الضفة الغربية المحتلة والأردن، وتساءل سموتريتش: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا شئ". واعتبر أن فكرة الشعب الفلسطيني "مصطعنة".