الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الأمريكية»: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن فلسطين «خطيرة»

الخارجية الامريكية
الخارجية الامريكية

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش بشأن الفلسطينيين بالخطيرة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن تشريع الكنيست لبعض المستوطنات استفزازية وتنتهك الوعود، حسب بيان لها اليوم الثلاثاء. 

وقد ظهر الوزير الإسرائيلي، مساء الأحد، على منصة وضعت عليها خريطة لإسرائيل تتضمن الضفة الغربية المحتلة والأردن، وتساءل سموتريتش: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا شئ". واعتبر أن فكرة الشعب الفلسطيني "مصطعنة".  

إسرئيل أمريكا واشنطن ​جو بايدن فلسطين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

العثور على جثة شاب ملقاة بشارع في العجوزة

البلشى: ملف «الصحفيين المؤقتين» فى المؤسسات القومية مفتوح أمام نقابة الصحفيين

أحدث عبارات بوستات تهنئة شهر رمضان الكريم 2023 للأهل والأصدقاء وزملاء العمل

لا يفوتك هذا المساء| «التعليم» تعلق على شائعات ما قبل رمضان.. و«الحياة» تعرض بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح طوال رمضان

الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية: «عبثية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل