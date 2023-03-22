بعد 3 أشهر.. إنهاء معاناة طفلة باستخراج إبرة خياطة من أمعائها بطنطا

نجح فريق جراحة الأطفال بمبرة طنطا في استخراج إبرة خياطة من أمعاء طفلة بعد مرور 3 أشهر وفشل كل المحاولات السابقة لاستخراجها.

واكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، أن المريضة حضرت للمستشفى تعاني من آلام مزمنة بالبطن، مشيرا إلى أنه من التاريخ المرضي عن طريق الأهل تبين فشل عدة محاولات سابقة لاستخراج جسم غريب بالأمعاء تم ابتلاعه عن طريق الخطأ منذ 3 أشهر.

وأضاف انه بعد عمل الآشعة والفحوصات اللازمة أوضحت وجود جسم حاد بطول 3 سم داخل تجويف البطن، وتم تحضير المريضة للعمليات واتخدام المنظار الجراحي لاستكشاف البطن واستخراج الجسم الغريب دون عمل أي شق جراحي للمريضة وخروج المريضة بسلام ومعاودة حياتها الطبيعية.