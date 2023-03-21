الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمركزي لمتبقيات المبيدات لشهادة الاعتماد

المعمل المركزي لتحليل
المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

كلّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مركز البحوث الزراعية د.محمد سليمان، بمتابعة مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري، وحيث إن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات  والذي يسعى دائماً لتنوع خدماته وتقديمها بأعلى جودة تتوافق مع المتطلبات الدولية.

وأعلنت د.هند عبداللاه مدير المعمل عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل للإعتماد السنوي من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) وذلك طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010  لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية (متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية) والميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات الأسطح.

في السياق، أشارت عبداللاه إلى أن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة للاعتماد للعام الخامس على التوالي هو إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات المعمل ومركز البحوث الزراعية. 

تجدر الإشارة إلى أن وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل تساهم في مساعدة المعامل المتخصصة لاختبار كفائتها وتقوم بإمداد المعامل بعينات اختبارات الكفاءة وقد قامت الوحدة بإمداد معامل على المستويين المحلي والإقليمي خلال السنوات السابقة حيث تعد هذه الخدمة شرط أساسى لتلبية متطلبات جهات الاعتماد ومتطلبات مواصفة اعتماد المعامل ISO/IEC 17025:2017.

الزراعة اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمركزي لمتبقيات لشهادة

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