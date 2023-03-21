«رياضة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات مراكز الشباب في دمياط وسوهاج

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمراكز الشباب بمحافظتي سوهاج ودمياط.

وتضمنت طلبات الإحاطة طلبين مقدمين من النائبين على أحمد العساس ومحمود نجيب بشأن عدم صلاحية الملعب الخماسي بمركز شباب تفتيش السرو بإدارة شباب الروضة بمحافظة دمياط وكذلك تخصيص قطعة أرض لمركز شباب البراشية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

كما ناقش المجلس طلب النائبة هناء فاروق، بشأن إحلال وتجديد طبقة النجيل المغطاة لأرضية الملعب الخماسي بمركز شباب كفر المياسرة الزرقا- محافظة دمياط.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد بمحافظة دمياط) وغيداء مصطفى (مدير عام مراكز الشباب) ومحمد عبد المنعم (مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة)

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم صلاحية الملعب الخماسي بمركز شباب تفتيش السرو بإدارة شباب الروضة بمحافظة دمياط،وأكد النائب انه منذ انشاء الملعب الخماسى عام 2014م ولم يتم صيانته منذ إنشائه، على الرغم من كونه الملعب الوحيد بالمركز والقرية ولم يجدى معه أي إصلاحات .

وأضاف: لم يعد يوجد متنفس ’خر للشباب لممارسة نشاطاتهم عليه، وذلك على الرغم من قيام إدارة الإنشاءات بمديرية الشباب وبمخاطبة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة لسرعة إدراج الملعب ضمن خطة إحلال وتجديد الملاعب للعام المالى الحالي 2022/2023م حتى يتمكن الشباب من ممارسة نشاطاتهم، ثم أفادت الجهة الإدارية بأنها ستدرج الملعب ضمن خطة العام المالي القادم 2023/2024.

واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن تخصيص قطعة أرض لمركز شباب البراشية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بدمياط، وطلب النائب مقدم طلب الإحاطة بالتنازل عن مناقشته أثناء انعقاد اجتماع اللجنة.

أما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب هناء فاروق، بشأن إحلال وتجديد طبقة النجيل المغطاة لأرضية الملعب الخماسي بمركز شباب كفر المياسرة الزرقا- محافظة دمياط، حيث مر على إنشاؤه أكثر من سبع سنوات وتدهور حالته وذلك لتأكل طبقة الشعيرات بالنجيل مما أدى الى حدوث إصابات كارثية عدة بين رواد الملعب ومستأجريه، ثم أفادت الجهة الإدارية بأن هذا المركز مدرج ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة بالمرحلة الثانية لخطة تطوير ورفع كفاءة المبنى وإحلال وتجديد السور والملعب وانشاء غرف خلع الملابس وتجهيز حديقة الطفل.

وفيما يخص طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إقامة حمام سباحة بنادي طهطا الرياضي بمحافظة سوهاج، والتجاوزات المالية والإدارية التي يرتكبها وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، وقد طلب مقدم طلبي الإحاطة بالتنازل عن مناقشتهما أثناء انعقاد اجتماع اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة إرسال خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة الي النائب محمود نجيب مشعل يفيد إحلال وتجديد الملعب ضمن خطة العام المالي القادم 2023/2024.

كما أوصت بإرسال خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة النائب هناء فاروق يفيد البرنامج الرئاسي حياة كريمة بالمرحلة الثانية لخطة تطوير ورفع كفاءة المبنى وإحلال وتجديد السور والملعب وانشاء غرف خلع الملابس وتجهيز حديقة الطفل.