باريس سان جيرمان مهتم بضم أوسيمين.. ونابولي يطلب 150 مليون يورو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مهتم بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي.

ويمر أوسيمين بواحد من أفضل مواسمه، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 5 آخرين في 29 مباراة، وهو هداف بطولة الدوري الإيطالي، التي يتصدرها فريقه نابولي بفارب 19 نقطة عن أقرب ملاحقيهم.

وبحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يراقب فيكتور أوسيمين، تمهيدًا لمحاولة ضمه الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن لويس كامبوس المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان، خطط لمقابلة وكلاء اللاعب خلال فترة التوقف الدولية الحالي، ويعقد مناقشات معهم حول إمكانية نقل أوسيمين إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وأضاف التقرير أنه ستكون هناك عدد من الجوانب السلبية فيما يخص رغبة الباريسيين في ضم أوسيمين، وأحدهم جشع نابولي، الذي سيأمل في الحصول على مبلغ 150 مليون يورو، بعدما تعاقد معه مقابل 80 مليون يورو في عام 2020 قادمًا من ليل الفرنسي.

وذكرت الشبكة أن المبلغ المطلوب من نابولي، مرتفع للغاية بالنسبة للنادي الباريسي خاصة في ظل منعه من إبرام صفقات بتلك المبالغ بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وشدد التقرير أن نادي باريس يعرف مدى صعوبة إقناع دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، للتخلي عن أوسيمين بمقابل مادي أقل، في الوقت الذي يتواجد فيه مانشستر يونايتد كأحد المهتمين لضم اللاعب، وعلى استعداد لدفع المبلغ المطلوب، كذلك نادي تشيلسي.

واختتم التقرير بأن أوسيمين لن يتخذ أي خيار متعلق بمستقبله قبل نهاية الموسم، فهو لا يستبعد إمكانية البقاء في إيطاليا، مع إعادة تقييم راتبه، لكنه في الوقت ذاته يعلم أيضًا أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان سيجعل خطوة الدوري الإنجليزي معقدة على المدى القصير وهي بطولة يحلم بها.