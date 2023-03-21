ضبط عنصريين إجراميين بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء (عنصريين إجراميين من تاجري المواد المخدرة – سبق اتهامهما في قضايا "سرقة بالإكراه ، شروع في قتل ، سرقة" بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن ضبطهما وإصابة ضابط شرطة، تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد خرطوش– عدد من الطلقات النارية– 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.