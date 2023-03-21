الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عنصريين إجراميين بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الدقهلية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء (عنصريين إجراميين من تاجري المواد المخدرة – سبق اتهامهما في قضايا "سرقة بالإكراه ، شروع في قتل ، سرقة" بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن ضبطهما وإصابة ضابط شرطة، تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد خرطوش– عدد من الطلقات النارية– 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام عنصريين إجراميين المواد المخدرة سرقة بالاكراه منية النصر مديرية أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

تعذر رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

وزير الصحة يوجه بالإسراع فى بدء التطوير المتكامل لمعهد القلب

رئيس مجلس الأمة الكويتى يطالب بانتخابات جديدة والعودة للشعب

«راح يهرب داس عليه».. القبض على سائق صدم زميله بالونش فى الجيزة

شكرى يشارك فى فعاليات اليوم الثانى لاجتماع كوبنهاجن الوزارى حول المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ 4 مستوطنات في الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل