الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأم في عيدها

رضوى الأسود: أمي «وجبة كومبو» لكل ما يريد ويحلم به أي رجل

رضوى الأسود مع والدتها
رضوى الأسود مع والدتها

ترى الروائية رضوى الأسود في والدتها صورة المرأة الحديدية ورأس الحكمة والحارس الأمين على عقول وقلوب العائلة فهي المرأة العاملة والأم والزوجة تدير خريطة دنيتهم بمنتهى الدقة والنظام والفن.

وقالت رضوى لـ"الدستور" إن كنت تعلمت من أبي حب الفن والأدب والبحث، فقد تعلمت من أمي فنون الحياة وكيفية التعامل مع البشر فتحت عيناي على مثال لأم متفانية، مثقفة، قوية، واثقة من نفسها، عادلة، راقية، امرأة كما يجب أن تكون الليدي في أناقتها ولغتها منذ نعومة أظافري تعلمت على يديها أن المرأة مساوية للرجل، وأن نهاية مراحل التعليم المختلفة هو معترك العمل، لأنه المكان الذي تستكمل به وفيه المرأة ثقتها بنفسها واستقلاليتها وأهمية وجودها في الحياة. 

أضافت: "أنظر لأمي على أنها المرأة الحديدية، التي تمتلك مهارة إدارة الوقت، فكانت موظفة مجتهدة تقلدت أعلى المناصب، وفي الوقت نفسه ربة منزل من الطراز الأول لم تقصر يومًا في حق بيتها أو ابنتيها أو زوجها، كما كانت محبة، ترحب بالغريب، ولم ترد أبدًا أي يد أتتها برجاء.

تابعت “بعد وفاة جدتي لأمي، أصبح بيتنا بمثابة بيت العائلة، إذ كانت أمي حريصة على دعوة وتجميع العائلة حول سفرة عامرة تتفنن في تقديم ما لذ وطاب فوقها، إذ تتمتع بخبرة طاهية محترفة، أمي امرأة حكيمة، تلجأ إليها الصديقات والأقارب من كل الأعمار ليستشيرونها في دقائق حياتهم وهى بالمناسبة تمتلك خفة دم غير عادية”.

واختتم رضوى حديثها: "الكلام عن أمي يطول، ولا يسعها كل الأوراق والأحبار، لكن كل ما أستطيع قوله بكل صدق ودون مجاملة أن أمي وجبة "كومبو" لكل ما يريده ويحلم به أي رجل في أية امرأة".

رضوي الأسود أمي وجبة كومبو المرأة الحديدية امرأة حكيمة الأم في عيدها

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