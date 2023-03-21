السكري في الصيف.. نصائح لإدارة سكر الدم وسط موجة الحر

يمثل كل موسم تحديات فريدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الذين يعد التحكم في مستويات السكر في الدم أمرًا ضروريًا للغاية من أجل عيش حياة خالية من المضاعفات.

في حين أن عادات الخمول أكثر شيوعًا في فصل الشتاء والتي يمكن أن تلحق الضرر بإدارة مرض السكري ، فإن مرضى السكري في الصيف يكونون أكثر عرضة للإرهاق الحراري وضربة الشمس، حيث يمكن أن يتسبب المرض في تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي يمكن أن تؤثر بدورها على الغدد العرقية، قد يفقد الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا الماء من أجسامهم بسرعة أكبر لأن مستويات السكر المرتفعة تجعل الشخص يتبول أكثر. هذا يجعلهم أكثر عرضة للجفاف.

يستخدم الجسم، أيضًا، الأنسولين بشكل مختلف في الصيف وقد يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل متكرر لتحديد جرعة الأنسولين الصحيحة المطلوبة.

هناك نوعان رئيسيان من مرض السكري - النوع 1 والنوع 2. في مرض السكري من النوع 1 ، لا ينتج البنكرياس الأنسولين ، لأن جهاز المناعة في الجسم يهاجم الخلايا الجزيرية في البنكرياس التي تصنع الأنسولين في مرض السكري من النوع 2، ينتج البنكرياس أنسولين أقل مما كان عليه من قبل ، ويصبح جسمك مقاومًا للأنسولين.

"مرض السكري هو اكتشاف أيضي شائع يثير غضب الملايين في جميع أنحاء العالم. يُعرّف مرض السكري بأنه حالة مع ارتفاع مستوى السكر في الدم. النظام الغذائي الصحي يعني حياة صحية. قد يشعر الأشخاص المصابون بالسكري بالجوع أو العطش بشكل متكرر ، لذلك يجب أن يأخذوا العلاج المناسب اعتني بما يجب أن يأكله، كما يقول اختصاصي التغذية هاربريت ، مؤسس Preet Fitness Class.

فيما يلي 5 تغييرات في نمط الحياة يجب عليك إجراؤها قبل الأشهر الأكثر سخونة لإدارة مرض السكري بشكل فعال ، كما اقترحت Harpreet ودد.

1. ابق نشيطا بدنيا

الحفاظ على النشاط وتجنب الحرارة هو مفتاح التحكم في مرض السكري في فصل الصيف. يمكن للمرء أن يحاول المشي لمدة 30 دقيقة في الصباح وفي وقت متأخر من المساء وتجنب الخروج في وقت لاحق في الصباح أو حوالي 4-5 مساءً. أفضل توقيت للمشي هو 1- 3 ساعات بعد تناول الطعام من أجل إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل.

2. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

قد يكون لاتباع نظام غذائي غني بالألياف فوائد كبيرة لمرضى السكري. الأطعمة الغنية بالألياف تبطئ عملية الهضم وتمنع ارتفاع السكر في الدم.

تساعد هذه الأطعمة أيضًا في إنقاص الوزن والتي يمكن أن تساعدك في إدارة مرض السكري بشكل أفضل وفي نفس الوقت تجنب ضغط الدم وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والخبز والحبوب الكاملة والفواكه والبذور والمكسرات والخضروات مثل الكوسة والجزر والطماطم وغيرها.

3. تجنب العصائر الحلوة

الصيف هو الموسم الذي ينجذب فيه الناس إلى العصائر الطازجة والعصائر والمشروبات المنعشة الأخرى. ولكن بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري ، من المهم أن نفهم أن عدم غنى العصير بالألياف ومحتوى السكر الطبيعي يمكن أن يرفع مستويات الجلوكوز بسرعة كبيرة إذا كنت ترغب في شرب عصير الفاكهة في الصيف ، فتأكد من تناوله باعتدال واجعله في المنزل مع الفواكه الطازجة.

4. ابق رطبًا

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إجبار كليتيك على بذل جهد كبير للتخلص من السكر الزائد. تحتاج الكلى إلى إنتاج المزيد من البول للمساعدة في إزالة السكر الزائد من الجسم. يمكن أن يساعد شرب الماء في تقليل مستويات السكر في الدم (الجلوكوز). وبالتالي ، تأكد من تناول الكثير من الماء والأطعمة المرطبة خلال فصل الصيف.

5. مراقبة مستويات السكر في الدم

تعد المراقبة المنتظمة لسكر الدم أهم شيء يمكنك القيام به لإدارة مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني من مرض السكري. ستتمكن من معرفة ما الذي يجعل رقمك يرتفع أو ينخفض ​​، مثل تناول طعام مختلف أو تناول الدواء أو ممارسة النشاط البدني.