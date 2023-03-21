الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قائمة مسلسلات رمضان على منصة «watch it»

قائمة مسلسلات رمضان
قائمة مسلسلات رمضان 2023 على منصة Watch it

أعلنت منصة «watch it» الرقمية عن قائمة مسلسلات رمضان 2023. 

وضمت الخريطة التي تضم عددا من ألمع النجوم في مصر عددا من المسلسلات الحصرية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعرض منصة «Watch it» خلال موسم مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الدرامية المتميزة والمتنوعة وبلغت 21 مسلسلا. 
 

قائمة مسلسلات منصة «watch it»

- مسلسل «كشف مستعجل» بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن.. إنتاج «watch it»

- مسلسل «جلطة كبرت العيلة» وهو الموسم الخامس من المسلسل الأردني الشهير بطولة عدد من نجوم الكوميديا

- مسلسل «يحيى وكنوز 2» بطولة عدد من الأطفال والنجوم منهم أحمد العوضي وعلاء مرسي

- مسلسل «محمية طبيعية» وهو مسلسل كارتون أطفال.

- مسلسل «حرب» بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، وإخراج أحمد نادر جلال.

- مسلسل «الكبير» الجزء السابع بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد، إخراج أحمد الجندي.

- مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان وزينة ومي كساب وهالة صدقي وإيمان العاصي وأحمد داش وإخراج محمد سامي 

- مسلسل «رسالة الإمام» بطولة خالد النبوي وأروى جودة ومن إخراج الليث حجو. 

- مسلسل «تحت الوصاية» بطولة منى زكي ودياب ومن إخراج محمد شاكر خضير.

- مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين وطه دسوقي، ومن إخراج علاء إسماعيل.

- مسلسل «جت سليمة» بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وخالد الصاوي ومن إخراج إسلام خيري. 

-  مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال ومي عمر ومراد مكرم، ومن إخراج خالد مرعى. 

- مسلسل «الكتيبة 101» بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف ومن إخراج محمد سلامة.

- مسلسل «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة ومي عزالدين ومن إخراج حسين المنباوي.

- مسلسل «سره الباتع» بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وريم مصطفى وعدد آخر من النجوم ومن إخراج خالد يوسف.

- مسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ومن إخراج مصطفى فكري.

- مسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللي كريم وكمال أبورية وأحمد عيد وجمال سليمان ومن إخراج ماندو العدل.

- مسلسل «١٠٠٠ حمد الله على السلامة» بطولة يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت ومن إخراج عمرو صلاح. 

- مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج وعبير صبري ويسرا اللوزي ومن إخراج سامح عبدالعزيز. 

- مسلسل «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومن إخراج تامر نادي.

- مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي وأحمد رزق ومحمد محمود عبدالعزيز ومحمود عبدالمغني، وإخراج عادل أديب. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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