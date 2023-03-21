النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة أحد الأدوات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم ليتمكن الطلاب من الاستعداد لامتحانات نهاية العامة، لذا فعدد الأسئلة في النماذج الاسترشادية تتوافق مع عددها في الاختبارات النهائية.

وتعرض الدستور رابط النماذج الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم الثانوية العامة وموعد الامتحانات.

رابط النماذج الاسترشادية الصف الثالث الثانوي

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والغرض منها تدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات، حيث تتطابق عدد الأسئلة فى نسخة النماذج الاسترشادية فى كثير من المواد الدراسية مطابق لأسئلة الامتحان الأصلى .

ووجهت الوزارة الطلاب بضرورة الاستفادة من نسخة النماذج الاسترشادية المتاحة على بوابة التعليم الالكتروني ، والتي تم اتاحتها في فى جميع المواد سواء العربى أو اللغات.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النماذج الاسترشادية من خلال الدخول على بوابة التعليم الإلكتروني عبر الرابط التالي https://moe.gov.eg /، ستظهر خانات البحث يتم كتابتها كالتالي: المرحلة التعليمية: المرحلة الثانوية، السنة الدراسية: الصف الثالث الثانوي، أما خانة الفصل الدراسي: لا تقم بتحديده، وفي خانة نوع المحتوي: اختر إجابات نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023، وفي خانة المواد اختر المادة التي ترغب في تحميلها، ثم اضغط على خانة بحث.

ستظهر أمام المادة التي ترغب في تحميل إجابات نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023 الخاصة بها، يتوفر لديك خياران إما تحميل إجابات النماذج الاسترشادية على جهازك الشخصي أو الاطلاع عليها عبر الإنترنت مباشرة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

ثم يبدأ يوم الأحد المواد التي تضاف للغة العربية يوم 18 يونيو، ويوم 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، ويوم 25 يونيو امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ثم يحصل طلاب الصف الثالث الثانوي على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو حتى 1 يوليو ، اى يحصل الطلاب على 6 أيام إجازة .

ثم تستكمل الامتحانات يوم 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة، وفي 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، و9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

ويوم 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة ، و 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.