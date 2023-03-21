برلمانى لوزير التعليم العالى: محافظ المنيا «جاتله أزمة قلبية» وملقاش دعامة فى المستشفى

قال النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن وزارة التعليم العالي من أهم مؤسسات الدولة خاصة أنها تتماشى مع ملفي الصحة والتعليم وهما أساس أى دولة فى تحقيق أى نهضة على أرض الواقع.

وأضاف كمال، في كلمته بالجلسة الرقابية لوزير التعليم العالى لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن قطاع التعليم العالى يعاني عدم الرقابة على أساتذة الجامعات وخاصة على مستوى امتحانات الطلاب وحصول أي من الطلاب على المراكز الأولى والتعيين بالجامعة كمعيد، قائلا: «الطالب الوحيد اللي هيطلع الأول هو ابن أستاذ الجامعة، واللي هيتعين معيد أيضا هو ابن استاذ الجامعة، بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم الشفافية».

كما تطرق أيضا بحديثه إلى أوضاع المستشفيات الجامعية وخاصة المستشفى الأميري بمحافظة المنيا، مؤكدا أنها مستشفى لا يصلح من الأساس والخدمة الطبية فيها سيئة للغاية، مستشهدًا بما حدث لمحافظ المنيا وتعرضه لأزمة قلبية وعلى إثرها تم نقله للمستشفى، إلا أنه فوجئ بعدم وجود دعامات في المستشفى قائلا: «المحافظ حصل معاه كدا، ماذا عن المواطن العادي؟».

ولفت إلى أن المحافظة بها نحو 7 ملايين مواطن ولا يوجد بها سوى 30 سرير عناية مركزة باطنة، و5 أسرة عناية مركزة مخ وأعصاب والمحلول يتم شراؤه من الخارج مطالبا بنظرة حقيقية وعلى أرض الواقع للمستشفى الجامعى بمحافظة المنيا.