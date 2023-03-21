صيانة وتجديد مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف استعدادا لشهر رمضان

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد في بني سويف بجولة ميدانية بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة ومديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، ورافقه خلالها:الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتفقد السكرتير العام المساعد، سير أعمال الصيانة والترميم والتجديد التي يتم تنفيذها بمسجد عمرين عبد العزيز، استعداداً لشهر رمضان، حيث أوضح وكيل الوزارة أنه سيتم الانتهاء من تلك الأعمال قبل قدوم الشهر الكريم، وسيعقبها فرش المسجد بالسجاد ، ليكون جاهزاً قبل شهر رمضان ، خاصة وأنه يتم الإعداد حاليا لنقل شعائر صلاة الجمعة الأولى من رمضان عبر التلفزيون المصري من المسجد ، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأكد السكرتير العام المساعد على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم" محافظ بنى سويف بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية ،مع المتابعة المستمرة لحملات مديرية الأوقاف التي تنفذها في مجال نظافة المساجد وتعقيمها من خلال المراجعة الفنية للشبكات والتوصيلات الكهربائية،والقيام بحملات غسيل ونظافة وتعقيم اللازمة لتوفير كافة الأجواء المناسبة لأداء شعائر ومناسك الشهر الفضيل.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين ، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،حملة لجنة حماية المستهلك، والتي استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية بدائرة مركز ومدينة بني سويف،وذلك بحضور هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية ، الدكتور سامي الدهشوري بمديرية الطب البيطري مسؤولى فرع جهاز حماية المستهلك،والتموين والصحة.

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