إصابة 30 شرطيًا فى تظاهرات كينيا

قالت الشرطة الكينية الثلاثاء إنها أوقفت 238 شخصًا خلال الاحتجاجات العنيفة على ارتفاع تكاليف المعيشة الاثنين والتي أسفرت أيضًا عن إصابة 31 من عناصر الشرطة.

نزل المتظاهرون في نيروبي ومناطق أخرى في كينيا الاثنين إلى الشوارع استجابة لدعوة من زعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينغا ليوم تعبئة ضد حكومة الرئيس وليام روتو.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين الذين رشقها بعضهم بالحجارة وأحرقوا الإطارات، وكذلك على موكب أودينغا.

كانت تلك أسوأ أعمال عنف منذ تولى روتو السلطة قبل ستة أشهر بعد فوزه بفارق ضئيل على أودينغا في انتخابات اعتبرتها المعارضة مزورة.

وقال المفتش العام للشرطة جافيت كومي في بيان إن 213 شخصا أوقفوا في نيروبي حيث أصيب 24 شرطيًا. وأضاف أن في مقاطعة نيانزا، معقل المعارضة في غرب كينيا، أوقف 25 شخصًا وأصيب سبعة شرطيين.

وأعلنت الشرطة الاثنين مقتل طالب جامعي في بلدة ماسينو الغربية بعد أن أطلق شرطيون الرصاص الحي خلال "مناوشات" مع متظاهرين كانوا «يرشقون الحجارة» عليهم.