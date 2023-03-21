الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف على 1963 حالة وإجراء 74 عملية جراحية بشلاتين وحلايب

قوافل علاجية بحلايب
قوافل علاجية بحلايب وشلاتين

شهدت محافظة البحر الأحمر نشاطا مكثفا فى تقديم قوافل طبية لمدن الجنوب بمنطقتى حلايب وشلاتين ضمت نخبة من أكبر الأساتذة المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية للأهالي تلك المناطق بالمجان.

وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أنه يتم بشكل مستمر التواصل مع جامعات مصر لتوفير قوافل طبية تضم أطباء فى جميع التخصصات، معلنا انتهاء أعمال القافلة الطبية لجامعة عين شمس التى بدأت فعاليتها فى الفترة من 26/2 وحتى 2/3 بتوقيع الكشف على 1963 حالة وإجراء 74 عملية جراحية وعمل تحاليل واشعة لـ446، بالإضافة إلى تقديم 5000 كرتونة مواد غذائية كمساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجًا.

ووجه محافظ البحر الأحمر الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم فى جميع الاحتياجات لمنسقى القافلة، وتزويد غرف العمليات بالأجهزة الخاصة وتخصيص مقر لصرف الأدوية بالمجان، لافتاً إلى أن القافلة تضمنت ابرز اساتذة طب جامعة عين شمس فى تخصصات (جراحة عامة ، أنف وأذن ، مخ وأعصاب، باطنة ، جراحة عظام ، نساء وتوليد ، جلدية ، اطفال ، مسالك بولية ، اسنان ، قلب واوعية دموية).

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أدوية بالمجان البحر الاحمر جامعة عين شمس جامعات مصر قوافل علاجية قوافل طبية محافظ البحر الأحمر

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وائل لطفي

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