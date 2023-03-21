الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رفض استئناف برشلونة على قرار إلغاء تسجيل عقد جافى

جافي
جافي

رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من إدارة نادي برشلونة على قرار رفض تسجيل عقد جافي، بالفريق الأول.

وذكر شبكة ريليفو الإسبانية في وقت سابق أن القضاء الإسباني ألغى عقد بابلو جافي مع الفريق كلاعب محترف في الفريق الأول بسبب تأخر برشلونة في تقديم الدعوى يوم واحد.

وقدم النادي الكتالوني استئنافًا على قرار إلغاء تسجيل عقد جافي للمحكمة الاقتصادية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن المحكمة الاقتصادية رقم 10 في برشلونة رفضت الاستئناف المقدم من نادي برشلونة يوم الأربعاء الماضي، اليوم بسبب النادي قدم الطلب بعد الموعد النهائي لوقائع الدعوى التي ترافع فيها طلب الإجراءات الاحترازية بتاريخ 31 يناير الماضي لتسجيل جافي بالفريق الأول.

وهو ما يعني أن الدوري أبقى اللاعب كلاعب بفريق الرديف كما كان حتى 31 يناير، ويلغى تسجيله في الموسم التالي بالفريق الأول نظرًا لتجاوز برشلونة حد الرواتب المقرر، ويجب على برشلونة تقليص حد الرواتب في حالة رغبتها في تسجيل اللاعب بالفريق الأول.

ومازال لدى نادي برشلونة فرصة 20 يومًا للجوء لمحكمة برشلونة الإقليمية.

 

بعد إلغاء تسجيل عقده.. ليفربول يراقب موقف جافى مع برشلونة


وأكدت صحيفة تايمز الانجليزية أن نادي ليفربول ضمن الأندية التي تراقب الوضع الفوضوي "على حد وصفها" حول جافي، خاصة أن اللاعب قد يصبح متاحًا للرحيل مجانًا عن برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلًا غموض الموقف حول قدرة برشلونة على تحمل تكاليف تسجيل اللاعب.

وذلك بعدما ألغت المحكمة الاقتصادية ببرشلونة عقد جافي الجديد مع النادي، وأعادته للمشاركة مع الفريق كلاعب من فريق الرديف وليس كلاعب في الفريق الأول.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جافي القديم مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، مما يجعله حرًا للتوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي.

برشلونة بابلو جافي رفض تسجيل عقد جافي الدوري الاسباني الليجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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