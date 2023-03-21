«جولات ضمن فعاليات حياة كريمة».. فعاليات مكتبات مصر العامة في شهر رمضان

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام (2023م – 1444هـ)، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث تُنظم الوزارة، وللمرة الأولى، مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ 6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023م، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع "حياة كريمة " تقيمها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

الدكتورة نيفين الكيلاني

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة "حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكافة المصريين، وتُكرس جزءًا كبيرًا منها لخدمة المناطق المحرومة، والأشد احتياجًا للنشاط الثقافي، للتأكيد على أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، وأن التراث والإبداع والفن هم الطريق الأكثر رسوخًا للحفاظ على "الهوية الوطنية".

مكتبات مصر العامة

تُنظم مكتبات مصر العامة، جولات للمكتبات المُتنقلة بالقرى المُدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يتضمن برنامجها مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، كما تُنظم المكتبات مجموعة كبيرة من الأنشطة بفروعها على مستوى الجمهورية، تضم "مسابقات دينية، وندوات تثقيفية متنوعة"، إضافة إلى تنظيم عدد كبير من الورش التدريبية على فنون "الرسم على الزجاج، الأورجامي، تشكيل صلصال، الطباعة، الحرق على الخشب، المشغولات اليدوية"، إلى جانب عروض سينما الأطفال، ومسرح العرائس.