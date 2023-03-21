«فعاليات في 6 أقاليم».. قصور الثقافة تعتمد برامج الاحتفال بشهر رمضان

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام (2023م – 1444هـ)، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث تُنظم الوزارة، وللمرة الأولى، مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ 6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023م، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع "حياة كريمة " تقيمها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

الدكتورة نيفين الكيلاني

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة "حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكافة المصريين، وتُكرس جزءًا كبيرًا منها لخدمة المناطق المحرومة، والأشد احتياجًا للنشاط الثقافي، للتأكيد على أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، وأن التراث والإبداع والفن هم الطريق الأكثر رسوخًا للحفاظ على "الهوية الوطنية".

فعاليات قصور الثقافة في شهر رمضان

للمرة الأولى تُنظم وزارة الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجًا ضخما في مدن ومراكز وقرى ونجوع الستة أقاليم التابعة للهيئة، حيث تنطلق الفعاليات باحتفاليات مركزية بالوادى الجديد، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة المصرية 2023، والعريش بإقليم القناة وسيناء الثقافي، وأسوان بإقليم جنوب الصعيد، ومرسى مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا، وكفر الشيخ بإقليم شرق الدلتا، وبني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتتضمن الفعاليات عروض "موسيقى عربية، فنون شعبية، إنشاد ديني، عروض فنية للأطفال"، إلى جانب تنظيم عدد كبير من الورش التدريبية والفنية والحرف اليدوية، إضافة إلى معارض الفنون التشكيلية، ومعارض كتب لإصدارات الهيئة.