4 مصابين بتصادم فى الشرقية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق العزازى فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق العزازى فاقوس، مما أسفر عن إصابة 4 بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم تحويل حالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.