إطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية لرقمنة «خدمات القوى العاملة»

أطلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، البث التجريبي للبوابة الجيومكانية، في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها.

وتخلل احتفالية الإطلاق، عقد جلسة حوارية بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وعدد من خريجي البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مع استعراض قصص نجاحاتهم، بالإضافة إلى مشاركة أحد الشباب ذوى الإعاقة الذي تمكن من اجتياز التدريب ووجد فرصة عمل ملائمة.

وحضر اللقاء المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، وبرافين اجراوال الممثل المقيم، ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى النقابات العمالية وأصحاب الاعمال، والمنظمات الدولية، والشركاء الاجتماعيين في التنمية ،وقدمت الحفل الإعلامية أية جمال.

وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في كلمته، أن الدولة المصرية تدخل إلى بوابات "الجمهورية الجديدة" بُخطى ثابثة بمبادئ راسخة، ليس فقط بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، ولكن أيضا بدخول عالم التكنولوجيا والرقمنة، لتتواكب مع متطلبات العصر وتحدياته، وأن وزارة القوى العاملة تترجم تلك التوجهات بالدخول إلى "عالم الرقمنة" من خلال مجموعة من الإجراءات،حيث تمتلك إدارة تحت مُسمى "الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي" تتبعها "الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات"،والتي من مهامها إتاحة منظومة حديثة لتكنولوجيا المعلومات، متكاملة، ومترابطة، ومستدامة، ومُؤمنة تُساعد على رفع كفاءة العمل"، موضحا: "لدينا اليوم نموذجاً حياً،وهو البدء في إطلاق البث التجريبي لمنصة " البوابة الجيومكانية المعلوماتية" التي تأتي في إطار التحول الرقمي،وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي".

وقال الوزير شحاتة، إنه في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي أيضا، وتماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، وجه أيضاً بالبدء في مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، لدعم برنامج التحول الرقمي أيضا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفه عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، كما شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ أيام، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل"، وذلك تماشيًا مع توصيات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية التى تستهدف دعمهم،ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية بالدولة، واستثمار قدراتهم كجزء هام وفاعل على قائمة أولويات الارتقاء بحياة المواطنين المصريين جميعهم، وذلك كخطوة جديدة نحو إطلاق خدمات الوزارة مع بوابة مصر الرقمية، تماشيًا مع خطة الدولة نحو الشمول المالي، ورقمنة المجتمع.

وأوضح الوزير أن البوابة الجيومكانية التي ينطلق بثها التجريبي اليوم تهدف إلى قياس مؤشرات أداء الوزارة ،وإصدار القراءات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، والمؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار، وتركز البوابة مع بداية إنطلاقها على 3 قطاعات بارزة هي: أولا: السلامة والصحة المهنية متضمنة مؤشرات عمليات التفتيش والشكاوى والحوادث ومصادر التلوث داخل المؤسسات الاقتصادية المختلفة وجلسات التوعية، وثانياً: التشغيل ومعلومات سوق العمل الخاصة بمعدلات التوظيف الوطنية سواء العمالة المحلية والأجنبية في مصر والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وثالثاً: التدريب المهني والذى يتضمن خطط التدريب والخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك" في مختلف القرى المصرية وخاصة في قرى حياة كريمة.

وثمن الوزير جهود فريق العمل القائم على إعداد البوابة من برنامج الأغذية العالمي وشركة كوالتي ستاندرد وكيل شركة إيزري العالمية في مصر وفريق عمل الوزارة، في دعم خطة الوزارة لتعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة، وتوفير معلومات دقيقة، ومُحدثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة لتسهيل التخطيط وعملية اتخاذ القرار، والتواصل مع الجمهور بشكل لحظي، وفي عرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام احدث أدوات ونظم المعلومات الجغرافية وإتاحتها لمتخذي القرار، ودعا الوزي إلى البدء في إعداد المرحلة الثانية من البوابة للأنشطة التي تعكس أولويات الحكومة المصرية والوزارة في مختلف مجالات العمل.

وجدد الوزير الشكر لبرنامج الأغذية العالمي على التعاون من خلال الإعداد للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل وبناء قدرات فريق العمل بالوزارة والمديريات وكذلك الأنشطة التنفيذية التي تمت لتأهيل الشباب المصري وتنمية مهاراتهم بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن تقديم الدعم الفني لمراكز التدريب المهني بالمحافظات المستهدفة، متطلعا لمزيد من التعاون في ظل شراكات قوية لمواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية لتعزيز قدرات الشباب المصري وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

في كلمته، قدم برافين أجراوال، مدير برنامج الأغذية العالمي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على رؤيته الواضحة وتوجيهاته لفريق عمل الوزارة الذين بذلوا الجهود لتحقيق هذا العمل الذي نحن بصدد انطلاقه اليوم، وقال نصا: "فمعاً يمكننا المضي قدماً، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تعتبر الدليل الاسترشادي لكافة الأعمال التي نقوم بها والتي يقودها الشباب ويعمل برنامج البوابة الجيومكانية من خلال ذلك على بناء الجسور لتحقيق تلك الرؤية من خلال الأولويات الوطنية والتعامل مع التدريب المهني والتوظيف وتوفير الوسائل لتحقيق ذلك، وبالتالي تتوافق رؤية البرنامج مع الحكومة المصرية والتي تعترف بوجود الشباب ودورهم المهم والاستثمار في الموارد البشرية، في إطار شراكة طويلة الأجل مع الوزارة ومنها إطلاق منصة رقمية جديدة تحتاج طرق عمل جديدة بمشاركة العديد من الشركاء فهذا ليس عملا حكراً على جهة واحدة وإنما عمل يخص كافة الجهات والمنظمات شركاء التنمية لان ذلك مفتاح اي نجاح وابتكار".

وأوضح بيان صحفي أن الوزارة نظمت هذه الاحتفالية بعنوان "نحو فرص عمل لائقة للشباب في ظل التحول الرقمي" تحت رعاية حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وبرافين أجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، وذلك لاستعراض جهود الشراكة بين الجانبين، وعلى رأسها البوابة الجيومكانية المعلوماتية والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، فضلاً عن برامج تدريب وتشغيل الشباب، والتي يتم تنفيذها من خلال برامج مبادلة الديون المصرية الألمانية..وبدأت الفعاليات بكلمات افتتاحية ألقاها برافين أجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، كما استعراض برامج التدريب المهني للشباب، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وتلى ذلك جلسة نقاشية بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة ومجموعة مُختارة من الشباب خريجي برامج التدريب المهني، وتضمن ذلك عرض أفلام وثائقية، ثم عرض للبوابة الجيومكانية قدمه خالد رضوان مستشار صندوق الطوارئ للمعلومات، وعرض مخرجات البوابة الجيومكانية قدمته آية عمر مساعد برامج ببرنامج الأغذية العالمي، وعن المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل قدمتها عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض للخطوات المستقبلية روزيلا فانيللي نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر وفى الختام مناقشة مفتوحة.

وبحسب البيان أيضا، تهدف البوابة الجيومكانية المعلوماتية إلى قياس مؤشرات أداء وزارة القوى العاملة واصدار القراءات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلا عن إظهار المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار، وتعمل المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل على جمع وتحليل بيانات سوق العمل لجانبي العرض والطلب وإتاحتها، وتسليط الضوء على الفئات المهمشة، بالإضافة إلى تطوير برامج عمل نشطة وسياسات مقترحة قائمة على الأدلة.

وتتعاون وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي لتنمية اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات المتخصصة لأكثر من 70 فرد من كوادر الوزارة المعنيين بجمع وتحليل البيانات وتنفيذ دراسات سوق العمل على المستوى المركزي متمثلاً في الديوان العام وعلى المستوى الإقليمي متمثلاً في مديريات ومكاتب العمل بالمحافظات، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي للإدارة المركزية لإحصاءات العمل بالديوان العام ومكاتب العمل والمديريات بالمحافظات من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التابلت اللوحية والطابعات والشاشات الذكية. ومن أبرز نجاحات المنصة ارتفاع معدل أداء العاملين بنسبة 40% طبقاً لمعايير معدل الأداء في آخر دراسة سوق عمل للربع الثالث من عام 2022.

وتعتبر برامج التدريب المهني أحد أنجح أوجه التعاون بين وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي والذى استهدفا من خلاله تعزيز قدرات الشباب وقابليتهم للتوظيف والوصول إلى فرص عمل لائقة، وقد تخرج من برامج التدريب التي نفذها الطرفان 584 شاب وفتاة في الفئة العمرية 18-35 سنة من محافظات صعيد مصر وبالأخص من قرى حياة كريمة. استطاع نحو 20% منهم الحصول على فرص عمل لمدد تزيد عن 6 أشهر وبدأ بعضهم مشروعاتهم الخاصة، ويتم التركيز خلال التدريبات على دمج التكنولوجيا والمهارات الوظيفية والمهن الحديثة بحسب طلبيات التوظيف المتاحة مسبقا بالمديريات المختلفة وبالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية "مهارتك مستقبلك" والتي تركز على المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري.

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