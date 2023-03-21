الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 مصابين بانفجار أنبوبة فى الشرقية

جريدة الدستور

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان بحروق متنوعة بالوجه واليدين والقدمين، إثر تعرضهم لانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إشارة من مستشفى السعديين، بوصول كل من "ربا. ش. ف" 60 سنة ربة منزل، و"صلاح. م. م" 24 سنة، و"آية. ش. م"، 23 سنة، طالبة، و"محمد. ال"، 5 سنوات، وشقيقه "أحمد" رضيع، مصابين بحروق متنوعة بالوجه واليدين والقدمين والبطن.

وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم والعلاج اللازم، وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر انفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الشرقية بوتاجاز أنبوبة بوتاجاز انفجار

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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