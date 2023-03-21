محافظ بورسعيد يهنئ الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، السيدة "عيوشة حسن سليمان العسيلي" ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، والسيدة "حياة أحمد أبو صالحة"، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الأم.

وأشاد محافظ بورسعيد بدور الأم المصرية التي حملت على عاتقها رحلة طويلة من البذل والعطاء والتفاني والتضحية في رعاية أبنائها، وتحمل كافة الصعاب لإنتاج أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم ووطنهم، مؤكدًا على أن عيد الأم هو ذكرى عظيمة تجسد معاني الحب والعطاء، فالأمهات هن رمز للحكمة والصبر والعطاء وندين لكل أم كانت السبب فى وجود أبناء يفخر بهم وطنهم وأهلهم، فهن مثال الحكمة والصبر.

يشار إلى أن السيدة "عيوشة حسن سليمان العسيلي" ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، عندما توفى والدها شاركت أمها في تربة 3 أخوات صبيان، وعملت في مصنع منذ صغرها وكانت تعطي راتبها لأمها لتربية أخواتها، ثم تزوجت وأنجبت طفلتين وعقب انفصالها عن زوجها بمفردها مسئولية تربية بناتها، ونتيجة الحزن على الأوضاع حدث تآكل في عينها وأصيبت بعتامة في شبكية العينين، ونجحت في جعل ابنتها "منى" مهندسة كهرباء و"ايمان" مدرسة لغة عربية.

بينما السيدة "حياة أحمد أبو صالحة"، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد، هي أرملة، حاصلة على دبلوم معلمات وعملت بالتدريس وحاليًا على المعاش، وتزوجت في يناير عام 1979، ورزقهما الله بطفلين ولد وبنت، ثم توفى زوجها عام 1991 بعد حوالي 13 عامًا زواج، اثر حادث أثناء عمله وترك لها طفلين: "مروة" في عمر 8 سنوات و"أحمد" 5 سنوات، ورغم ذلك رفضت مساعدات الأقارب وقررت أن تربي أولادها من معاش زوجها الضئيل وراتبها الشهري، وربت أبنائها على عزة النفس والكرامة، وكانت ترفض مساعدات المدارس من إعفاء أبنائها من المصروفات بحكم أنهم أيتام، كما كانت تؤكد عليهم ألا يقولوا أنهم أيتام حتى لا ينالوا شفقة من أحد، ورفضت العديد من عروض الزواج وأحتضنت أبنائها حتى حصلت ابنتها الكبرى 35 عامًا على ليسانس حقوق ثم دبلومة وماجستير في القانون الدولي، وتعمل في أحدى المصالح الحكومية بمنصب قانوني، وابنها الأصغر 29 عامًا حصل على بكالوريوس حاسب آلي ويعمل في الأعمال الحرة.

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