الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

منها خفض «الكولسترول».. فوائد صحية مذهلة لـ«ياميش رمضان»

«ياميش رمضان»
«ياميش رمضان»

يقبل الكثير من الأشخاص مع حلول شهر رمضان المبارك، على شراء الياميش.

ويعتبر التين المجفف والقراصيا والزبيب والبلح واللوز والكاجو والفول السوداني من أساسيات ياميش رمضان، والذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية.

وتستعرض فضائية "إكسترانيوز" فوائد ياميش رمضان:

_تحتوي على فوائد غذائية وطبية كبيرة لصحة الإنسان.

_تحتوى علي البروتينات والكربوهيدرات ونسبة من الماء.

_من أهم مجموعات الفاكهة التي تنتشر زراعتها بمناطق مختلفة من العالم.

_تحتوى علي دهون غير مشبعة تساعد علي خفض  نسبة الكوليسترول في الدم.

_تحتوى علي نسبة جيدة من الألياف الغذائية تتميز بارتفاع نسبة البروتينات.

ارتفاع نسبة البروتينات الألياف الغذائية الرمضانية التين المجفف الفوائد الصحية الكوليسترول في الدم حلول شهر رمضان المبارك

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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