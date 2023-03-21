الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إرلينج هالاند يغادر معسكر منتخب النرويج مصابًا

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، خروج إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، من معسكر المنتخب بداعي الإصابة.

وانطلقت أمس الأحد فترة التوقف الدولي لشهر مارس، والتي تستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

ونشر الاتحاد النرويجي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله إصابة إرلينج هالاند بآلام في الفخذ عقب مشاركته في مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي بكأس الاتحاد الانجليزي.

وسحق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، بستة أهداف دون رد.
وأكد الاتحاد خروج هالاند من معسكر منتخب النرويج ولن يشارك في فترة التوقف الدولي.

ويلتقي المنتخب النرويجي نظيره منتخب إسبانيا يوم السبت 25 مارس الجاري، ويلتقي منتخب جورجيا يوم الثلاثاء 28 مارس في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

وقال أولا ساند، طبيب منتخب النرويج أنهم حاولوا تأهيله للمشاركة بحلول السبت المقبل، ولكن بعد الخضوع للفحوصات الطبية أصبحت الأمور واضحة أنه لن يكون قادرًا على المشاركة، ومن الأفضل أن يخضع للفحص الطبي في ناديه.

ويقع المنتخب النرويجي في المجموعة الأولى بتصفيات أمم أوروبا، يورو 2024، رفقة منتخبات قبرص وجورجيا واسكتلندا وإسبانيا.
ومن جانبه أكد المدير الفني أن إرلينج هالاند أخذ الأمور بصعوبة عندما أدرك أنه لن يستطيع المشاركة مع الفريق، مشيرًا إلى أنه مازال هناك تماسك وموهبة في المجموعة لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وسيواصلوا العمل من أجل الفوز.

ومثل إرلينج هالاند المنتخب النرويجي في مختلف مراحله العمرية، بداية من منتخب تحت 15 عامًا مرورًا بمنتخبات 16 و17 و18 و 19 و 20 و 21 عامًا، قبل أن يتم تصعيده للمنتخب الأول في 5 سبتمبر 2019.

وشارك هالاند في 23 مباراة بقميص منتخب النرويج وسجل 21 هدفًا وصنع 3 لزملائه في المنتخب.

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