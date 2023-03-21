«إعلام النواب» تناقش مشكلات قصور الثقافة في بعض المحافظات اليوم

تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن عدم إدراج مبنى قصر ثقافة مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ بخطة الإحلال والتجديد.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم استلام الهيئة العامة لقصور الثقافة لقطعة الأرض التي تم تخصيصها لبناء قصر ثقافة بمدينة أبو حماد – محافظة الشرقية بحجة وجود بعض الإشغالات بالموقع رغم توفير الاعتمادات المالية للإنشاء.



كما تناقش طلبات النواب عاطف المغاوري، وعبدالله لاشين، ونبيل عسكر، بشأن إحلال وتجديد وعدم استغلال الإمكانيات المتاحة بقصر ثقافة (منصور حسن) أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتشهد جلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة بين أعضاء مجلس النواب ووزير التعليم العالى أيمن عاشور.

وتشهد الجلسة العامة 141 أداة رقابية منها مناقشة 59 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.