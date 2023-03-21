الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إعلام النواب» تناقش مشكلات قصور الثقافة في بعض المحافظات اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن عدم إدراج مبنى قصر ثقافة مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ بخطة الإحلال والتجديد.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم استلام الهيئة العامة لقصور الثقافة لقطعة الأرض التي تم تخصيصها لبناء قصر ثقافة بمدينة أبو حماد – محافظة الشرقية بحجة وجود بعض الإشغالات بالموقع رغم توفير الاعتمادات المالية للإنشاء.

كما تناقش طلبات النواب عاطف المغاوري، وعبدالله لاشين، ونبيل عسكر، بشأن إحلال وتجديد وعدم استغلال الإمكانيات المتاحة بقصر ثقافة (منصور حسن) أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتشهد جلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة بين أعضاء مجلس النواب ووزير التعليم العالى أيمن عاشور.

وتشهد الجلسة العامة 141 أداة رقابية منها مناقشة 59 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

 

إعلام النواب الاعتمادات المالية الهيئة العامة لقصور الثقافة الجلسة العامة لمجلس النواب الحوكمة الاقتصادية الشاملة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العمد والمشايخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

«المشاط»: مصر أول دولة تطلق التقرير القطري بالشرق الأوسط

الوصيفة الرابعة لملكة جمال الأناقة: كنوز الـ27 محافظة مشروعي الأساسي

«معيط»: نستهدف تحويل أعباء ديون الدول النامية إلى حلول مستدامة للتعافى الأخضر

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لأمهات المحافظة في عيد الأم

الوصيفة الأولى لملكة جمال الأناقة: تعليم الإنجليزية للكبار وتنشيط السياحة أبرز مشاريعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يستدعى سفير الاحتلال للاحتجاج على تصريحات وزير المالية الإسرائيلى