الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكندوز» بـ190 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

لحوم بلدي
لحوم بلدي

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي ما بين 190 و260 جنيها حسب القطعية، و220 في المنافذ والشوادر الحكومية.

وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 195 و250 جنيها حسب القطعية، وتراوح  سعر كيلو كباب الحلة 230- 250 جنيها، بينما تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 190 و250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الاستيك والبفتيك بين 190 و230 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 190 و 230 جنيها. وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة: 

أما عن اللحوم المستوردة فقد كيلو سجل اللحم البرازيلي بين 190 جنيها، وكيلو الكبدة المستوردة بين 120 جنيها إلى 160 جنيها.

وكان قد أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، إن استيراد اللحوم من تشاد والسودان سيخفضان أسعار اللحوم في شهر رمضان، مع الاهتمام بالتامين للإنتاج المحلي سواء من العجول البلدية أو المستوردة بجانب استيراد وضرورة زيادة رؤوس المواشي من الإنتاج المحلي مع مراعاة التوازن في الأسعار من المنتج والمستهلك وحتى لا تؤثر على إنتاج وصناعة اللحوم.

الكندوز ب190جنيه والضأن ب195 أسعار اللحوم البلدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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