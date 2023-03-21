الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لأمهات المحافظة في عيد الأم

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بأسمى مشاعر التهنئة والإنسانية إلى أمهات مصر جميعًا وأمهات بورسعيد  خاصة، بمناسبة عيد الأم، في يوم وفاء الأبناء بأمهاتهم، والتي حملت على عاتقها رحلة طويلة من البذل والعطاء والتفانى والتضحية، فى رعاية ابناءها وتحمل كافة الصعاب لإنتاج أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤلية تجاه أنفسهم ووطنهم.

كما بعث المحافظ، برسالة حب وود وتهنئة لجميع أمهات الشهداء بجمهورية مصر العربية عامة وبورسعيد خاصة.

وقال محافظ بورسعيد إن عيد الأم هو ذكرى عظيمة تجسد معانى الحب والعطاء، فالأمهات هن رمز للحكمة والصبر والعطاء وندين لكل أم كانت السبب فى وجود أبناء يفخر بهم وطنهم وأهلهم، فهن مثال الحكمة والصبر، وتقدم إلى جميع الأمهات بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان، داعيا الله أن يحفظ جميع أبناء مصر من كل سوء أو مكروه.

الانسا ابناء مصر البذل والعطاء أسمي الإنساني الحكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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