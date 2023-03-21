الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صدمة جديدة للمواطنين في بريطانيا بشأن مستوى المعيشة

بريطانيا
بريطانيا

قال خبير الإدخار البريطاني مارتن لويس، من فواتير الطعام وارتفاع مستوى المعيشة في المملكة المتحدة لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه، حتى مع انخفاض التضخم تدريجياً، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأوضح الخبير المالي، أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار بل يعني أنها لن ترتفع بنفس السرعة، وسيكون انخفاض الأسعار في الواقع مشكلة للاقتصاد لأنه سيؤدي إلى الانكماش ، والذي يمكن أن يشير إلى انكماش اقتصادي وربما ركود أو كساد.

وأضاف:"لا أظن أن الأسعار ستعود أبدًا إلى حيث كانت. إذا فعلوا ذلك ، فسيؤدي ذلك إلى مشكلة للاقتصاد حيث سنحصل على شيء يسمى الانكماش، وأن الشيء الأكثر أهمية هو أن نخفض التضخم ومن ثم، بمرور الوقت نأمل أن تلحق دخول الناس بهذا الانخفاض ولكن لا تزال هناك سنوات صعبة أمام كثير من الناس".

وارتفعت تكلفة المعيشة في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال عامي 2021 و2022، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر الماضي، وانخفض التضخم إلى 10.1% في يناير ، لكن هذا لا يزال يمثل زيادة بنسبة 10% عن رقم يناير السابق.

وبحلول نهاية شهر فبراير الماضي، وصل تضخم أسعار البقالة إلى مستوى قياسي بلغ 17.1 في المائة ليضيف 811 جنيهًا إسترلينيًا إلى فواتير التسوق المنزلية السنوية.

ونظرًا لاستمرار ارتفاع الفواتير ، نصح مارتن لويس الأسر باتخاذ إجراءات بشأن مواردها المالية بدلاً من تجاهلها، واقترح مراجعة كل فاتورة - بما في ذلك النطاق العريض والطاقة وضريبة المجلس - والتأكد من دفعها جميعًا بأرخص طريقة.

وعلى الرغم من فواتير الطاقة الحالية المرتفعة بشكل غير عادي  قال لويس إنه يتوقع انخفاضها في يوليو المقبل.

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وائل لطفي

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