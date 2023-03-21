غدًا.. «المرأة المصرية.. أصل الحكاية» في ملتقى الهناجر الثقافي

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، فى السابعة من مساء غدًا الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى، الأستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، السفيرة سناء عطا الله سفيرة مصر برومانيا سابقا، والأستاذة الدكتورة أماني فاخر عميدة كلية التجارة جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة وهاد سمير أستاذة تصميم الملابس والحلى بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، والكاتبة الصحفية مروة الطوبجي رئيس تحرير مجلة "نصف الدنيا"، الدكتورة صفاء مختار الباحثة والكاتبة وعضو دائم بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة.

ملتقى المرأة المصرية.. أصل الحكاية" من إعداد وتقديم الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة ثنائى العود "دينا وغسان" الموسيقية .