تقرير هندى: تطوير الموانئ تمنح مصر الفرصة لزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية

أبرز تقرير هندي أهمية توقيع مصر اتفاقيات لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري وموانئ أخرى في العريش وبورسعيد، وقال بأنها تمنح مصر الفرصة لزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية.

وقال موقع "مارين انسايت" الهندي المعني بأخبار الملاحة البحرية، أن تطوير الموانئ يوفر المال للتجار والصناعات والمؤسسات في المنطقة.

وأوضح التقرير، أن هيئة ميناء البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي اتفقتا على اتفاقية امتياز لمدة 15 عامًا لتطوير وإدارة ميناء متطور متعدد الاستخدامات في سفاجا.

وستشهد اتفاقية امتياز مدتها 15 عامًا بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة أبوظبي للموانئ إنشاء وتشغيل ميناء حديث متعدد الأغراض في سفاجا.

يتضمن ذلك ثلاثة شروط رئيسية لكل من سفاجا والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ وبورسعيد ومحطات العريش ومسارات الرحلات البحرية والأنشطة اللوجستية.

اتفاقية امتياز ميناء سفاجا

تم التوصل إلى اتفاقية امتياز تاريخية مدتها 30 عامًا لإنشاء وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا الواقع على ساحل البحر الأحمر في مصر، بين مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمر.

ففي منطقة صعيد مصر ستكون هذه هي المحطة الأولى من نوعها، وسيكون لها جدار رصيف بطول 1000 متر وبسعة 5 ملايين طن من البضائع السائبة والبضائع العامة، و 1 مليون طن من السوائب السائلة، و 450 ألف حاوية مكافئة من البضائع المعبأة في حاويا، و 50 ألف وحدة من RORO.

ستضمن هذه الصفقة التاريخية أن يتم تشغيلها بحلول الربع الثاني من عام 2025 وتوفر المال للتجار والصناعات والمؤسسات في المنطقة.

تبدأ مجموعة موانئ أبوظبي، فصلًا جديدًا مثيرًا لسكان منطقة البحر الأحمر من خلال توفير ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية والمباني والمرافق العقارية وشبكات المرافق داخل منطقة الامتياز (من المقرر إجراؤها في 2024 و 2025).

وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيتم إنشاء محطتين أسمنتيتين إحداهما في ميناء العريش والأخرى في غرب بورسعيد.