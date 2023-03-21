الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الجونة يواجه أسمنت أسيوط وطنطا يستضيف بروكسى

طنطا فاز في أخر مبارياته
طنطا فاز في أخر مبارياته على دكرنس

تقام اليوم 6 مباريات في ختام الأسبوع الثالث والعشرين لدوري القسم الثاني، منها ثلاث مباريات في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد، وثلاث مباريات في المجموعة الثالثة.

في المجموعة الأولى يحل الجونة الثالث برصيد 47 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو ضيفًا على فريق أسمنت أسيوط التاسع برصيد 27 نقطة بقادة الإسباني جونزاليس، ويرفع الجونة  شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 50 والتساوي مع لافيينا متصدر المجموعة. 

ويستضيف المنيا الثامن برصيد 31 نقطة بقيادة نبيل محمود فريق تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 17 نقطة، ويسعى المنيا للفوز والوصول للنقطة 34، ومشاركة كيما في المركز السادس، بينما يسعى التليفونات للفوز لزيادة الفارق مع المدينة المنورة الذي يحتل المركز الأخير إلى 4 نقاط.

ويستضيف  ديروط العاشر برصيد 25 نقطة بقيادة علاء إبراهيم فريق طامية الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

وفي المجموعة الثالثة يستضيف طنطا المتصدر برصيد 40 نقطة بقيادة عمرو أنور فريق بروكسي السابع برصيد 34 نقطة بقيادة محمد حامد، ويسعى طنطا للفوز والوصول للنقطة 43، وزيادة الفارق مع الجمهورية شبين الذي يحتل المركز الثاني إلى ثلاث نقاط، بينما يسعى بروكسي للفوز ودخول سباق القمة بقوة .

وفي مواجهة قوية يستضيف كفر الشيخ السادس برصيد 35 نقطة فريق دكرنس الخامس برصيد 38 نقطة بقيادة سعيد عبد العزيز، وفي حالة فوز كفر الشيخ سيتساوى مع دكرنس في رصيد 38 نقطة، ويستمر في سباق القمة وفي حالة فوز دكرنس سيرتفع رصيده إلى 41 نقطة ويتصدر المجموعة في حالة هزيمة طنطا أمام بر وكسي.

وفي مباراة تحسين المراكز يستضيف سبورتنج السكندري الحادي عشر برصيد 26 نقطة بقيادة أحمد فاروق فريق هلال مطروح الثالث عشر برصيد 20 نقطة بقيادة عظيمة.

دوري القسم الثاني الجونة طنطا كفر الشيخ فريق دكرنس

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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