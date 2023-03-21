مسؤول جمهوري: أرقام استطلاعات ترامب قد ترتفع وسط الاعتقال المحتمل

قالت رئيسة المؤتمر الجمهوري إليز ستيفانيك، اليوم الاثنين، إن أرقام استطلاعات الرأي التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح 2024 قد ترتفع وسط لائحة اتهام محتملة واعتقال يوم الثلاثاء.

وقال ستيفانيك، في الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه يتوقع أن يتم اعتقاله يوم الثلاثاء فيما يتعلق بقضية رفعها المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج، وترتبط القضية بمبالغ غير قانونية مزعومة دفعها ترامب لممثلة المواد الإباحية ستورمي دانيالز للتستر على علاقة غرامية بينهما، وهو ما ينفي الرئيس الجمهوري السابق حدوثه.

أكدت ستيفانيك، أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يعتبر منافسًا محتملاً لترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، قد تنخفض أرقامه في استطلاعات الرأي بسبب عدم دعمه لترامب وسط الاعتقال المحتمل، على الرغم من أنه انتقد براج كمدعٍ عامٍ.

اتهم ترامب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن بتلقي أموال من المضارب المالي جورج سوروس وإقامة علاقات وثيقة مع حملة هيلاري كلينتون. كما طلب المشرعون الجمهوريون من براج الإدلاء بشهادته بشأن القضية التي يزعمون أنها ذات دوافع سياسية.

دعا ترامب إلى احتجاجات؛ ردا على اعتقاله المحتمل يوم الثلاثاء، وهو الاحتمال الذي قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن "الإدارة مستعدة لمعالجته".

