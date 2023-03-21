سوزان القلينى: فى عهد الرئيس السيسى المرأة تعيش عصر ماسى للدعم غير المحدود

قالت الدكتورة سوزان القليني، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن السيدة المصرية تبدو وكأنها نصف المجتمع، لكن كونها أم ومعلمة وموجهة، فهي من تربي المجتمع بأكمله.

ووجهت القليني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديره للمرأة المصرية واهتمامه بدورها في المجتمع وتشجيعها ودعمها، لافتة إلى أن المرأة المصرية لا تعيش في العصر الذهبي فقط، لكنها تعيش في العصر الماسي، بسبب ما تحظى به المرأة من الدعم اللامحدود والاهتمام بقضاياها.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن مجموعة من القرارات الخاصة بالمرأة، لافتة إلى أنها قرارات إنسانية قبل أن تكون رئاسية.

وأشارت إلى أن قرار الإفراج عن جميع الغارمات والغارمين بمناسبة شهر رمضان، وذلك اهتماما بالأسرة المصرية ولم شملها، مؤكدة أنه قرار يعكس مدى الإنسانية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة: "قرار يهز الوجدان".

وأوضحت أن القرار الخاص بالاهتمام بوضع المرأة في مجالات العمل المختلفة، وتحقيق التوزان مع الرجل واعطاءها المساواة الكاملة ودعمها حتى تصل إلى أعلى المناصب.