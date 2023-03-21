روان على: «الدوم» أول مسابقة لاكتشاف المواهب تهتم بالتقديم التلفزيونى

قالت روان علي، الفائزة بلقب الموسم الثاني من برنامج "الدوم"، فئة التقديم التلفزيوني، إنها منذ طفولتها وهي مهتمة بمجال الإعلام وكانت تشاهد الأخبار بدلًا من الكرتون.

وأضافت روان، خلال لقائه في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC، أنها كانت تقدم الإذاعة المدرسية طوال فترة الدراسة حتى التحقت بالأكاديمية البحرية قسم إعلام، مشيرة إلى أن الدوم كان أول مسابقة لاكتشاف المواهب تهتم بالتقديم التلفزيوني.

التدريب خلال البرنامج

وأكدت أن مشاركتها في الموسم الثاني كانت تجربة هامة واستفادت منها كثيرًا على المستوى الشخصي والمهني، مشيرة إلى أن الإعلامي شادي شاش، كان هو من يقوم بتدريبهم على الإلقاء والصوت واللغة العربية، بالإضافة لملاحظات اللجنة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والتي استفادت منها كثيرًا.

كما وجهت الشكر للإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنه قدم فرصة كبيرة لهم، وقال إن "من يقف على مسرح الدوم لا يخسر"، كما أنه ضم متسابقين من النهائيات وقبل النهائيات.