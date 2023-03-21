الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لنقاش بتهمة هتك عرض طفلة بمنشأة ناصر

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة نقاش بالسجن المشدد 15 سنة في هتك عرض طفلة والتعدي عليها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم "س.ا" عامل نقاشة هتك عرض الطفلة "ر.م" أثناء خروجها من مسكنها أسفل العقار الذي تقيم به.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أن المتهم هتك عرض طفلة أثناء تواجدها في العقار الذي يعمل به داخل شقة سكينة لإنهاء تشطييات، واعتدى عليها بالإكراه.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقي بلاغًا من والدة طفلة مفادة هتك عرض نجلتها، والتعدي عليها، وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم مختبئًا لدى صديقه، وألقت القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات نقاش السجن المشدد هتك عرض طفلة منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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