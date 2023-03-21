وزير السياحة: المؤشرات تؤكد بزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام 2023

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن حصة مصر من حجم السياحة العالمية وصلت إلى أقل من 1% خلال 2019 وهذا يتنافى مع حجم مصر السياحية ومقوماتها، لافتا إلى أن المؤشرات خلال عام 2023 تؤكد زيادة فى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مقارنه بالعام الماضي.

وأضاف عيسى، خلال مشاركته فى ندوة السياحة والصناعه بعنوان “فرص واعدة للتنمية الاقتصادية”، التى تنظمه الآن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأن هناك 8 آلاف مؤسسه يمثلون صناعة السياحة فى مصر، مشيرا إلى أنه طبقا لتقرير باروميتر السياحة الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المؤشر العام للقطاع 6.108 نقطة فى سبتمبر عام 2022.

كما أن 74.5%من مسؤلى شركات السياحة يتوقعون تحسن للقطاع السياحي فى 2023، و 100% من الخبراء يتوقعون تحسن القطاع فى 2023.

وتُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.

وأشار الوزير إلى ارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة بنحو 11% طبقاً لاستقصاء إحدى الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي.

وأوضح عيسى، أن أحدث الدراسات التى قامت بها وزارة السياحة والآثار، أبان فترة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قد أظهرت أن هناك 272 مليون سائح محتمل لقدوم لمصر، وتم تصنيف السائحين إلى 5 أنماط سياحية الاكثر توافد ترفيه وثقافة، واستكشاف الثقافة، والمغامرة، والاستجمام، والعائلات، وما أثبتته هذا الدراسة أن هناك طلب على مصر ولكن هناك معوقات تقف أمام قدومهم وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، لافتاً إلى أنه من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وإتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وكذلك العمل على تطوير تجربة السائحين في مصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بها.