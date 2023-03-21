الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة لسائق بتهمه تزويررخصة القيادة بالبدرشين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائقً بالحبس سنة بتهمه تزوير محرر رسمي "رخصة القيادة الخاصة به" بالبدرشين.

وجاء في أمر إحالة المتهم الى محكمة الجنايات، أنه  ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "رخصة القيادة الخاصة به"، وكان ذلك بطريق الاصطناع إذ اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات معاون مباحث بإدارة العامة لمرور الجيزة إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير رخصة قيادة خاصته عن طريق الاصطناع بالكامل.

وثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن الرخصة المضبوطة رخصة قيادة باسم المتهم وهي مزورة تزوير كلي، حيث تم طباعة كل من الأرضية بوجه وظهر الرخصة والبيانات الثابتة بها عن طريق الحاسب الآلي باستخدام طباعة كمبيوتر بأسلوب طباعي يختلف عن الأسلوب الطباعي المستخدم في طباعة النموذج الصحيح المقارن عليه وكذلك الغلاف البلاستيكي المغلف و المؤمن لها يختلف عن النموذج الصحيح المقارن عليه من حيث وسائل تأمينه وتزویرها متقن وينخدع به الشخص العادي عند التداول. 

محكمة جنايات الجيزة سائق الحبس سنة محرر رسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

الاتحاد المصرى للتأمين يعقد ورشة عمل «نظرة موجزة عن سوق التأمين فى مصر»

بعد حديث الرئيس عنه.. ما لا تعرفه عن صندوق دعم الأسرة المصرية

العثور على جثتى صيدلانية وزوجها داخل شقتهم بمدينة طنطا إثر تسريب غاز

استعدادات مرورية مكثفة على الطرق والمحاور بمناسبة شهر رمضان

نقابة العلوم الصحية: حذف «تكنولوجيا» من مسمى الكليات.. وتحويل المعاهد إلى عليا خلال 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان