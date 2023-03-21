الحبس سنة لسائق بتهمه تزويررخصة القيادة بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائقً بالحبس سنة بتهمه تزوير محرر رسمي "رخصة القيادة الخاصة به" بالبدرشين.

وجاء في أمر إحالة المتهم الى محكمة الجنايات، أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "رخصة القيادة الخاصة به"، وكان ذلك بطريق الاصطناع إذ اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات معاون مباحث بإدارة العامة لمرور الجيزة إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير رخصة قيادة خاصته عن طريق الاصطناع بالكامل.

وثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن الرخصة المضبوطة رخصة قيادة باسم المتهم وهي مزورة تزوير كلي، حيث تم طباعة كل من الأرضية بوجه وظهر الرخصة والبيانات الثابتة بها عن طريق الحاسب الآلي باستخدام طباعة كمبيوتر بأسلوب طباعي يختلف عن الأسلوب الطباعي المستخدم في طباعة النموذج الصحيح المقارن عليه وكذلك الغلاف البلاستيكي المغلف و المؤمن لها يختلف عن النموذج الصحيح المقارن عليه من حيث وسائل تأمينه وتزویرها متقن وينخدع به الشخص العادي عند التداول.