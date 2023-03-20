الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء الخدمات الطبية لـ1359 في قافلة حياة كريمة بـ بيلا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وذلك بقرية الهمة التابعة لمركز بيلا وذلك على مدار يومين، وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1359من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصات بـ10 عيادات (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، انف وأذن)، وتقديم الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية ( معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة )، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

أضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أجرت القافلة 206 تحليل طبي ما بين - معمل الدم/معمل الطفيليات، وإجراء 54 أشعة، صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 786 مواطن ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة،الضغط والسكر ) على 90 مواطن خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية ل7 مرضى، والتحويل على اقرب مستشفى ل13 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال د.مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز بيلا، والوحدة الصحية بالهمة والمجلس المحلي لمركز ومدينة بيلا، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لـ أهالينا الكرام.

حياة كريمه كفر الشيخ بيلا قافلة طبية خدمات طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

مع بدء فصل الربيع.. «الأرصاد» توجه نصائح مهمة للمواطنين

إثارة وتشويق تسيطران على البرومو الرسمي لـ«حضرة العمدة» (فيديو)

أحد أهالي «الكلح» بأسوان: «حياة كريمة» أنقذت حياة الأهالي من الحرائق المتكررة

جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية بقرية العكرشة بالخانكة

مكتبة الإسكندرية تنعى المفكر حلمي شعراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان