انطلاق مسابقة حياة كريمة بتعليم كفر الشيخ لمساعدة الأسر الفقيرة

انطلقت مسابقة مبادرة حياة كريمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ لمساعدة للطلاب والمساهمة في سداد الرسوم المدرسية وتوفير المستلزمات الضرورية للطلاب غير القادرين، وأسرهم، بين جميع المدارس (المراحل الثلاث) لاختيار 3 مدارس فائزة بالمركز الأول على كل إدارة، ويتم تقييم المدارس على مستوى المحافظة بداية من 20 مارس 2023 حتى 5 أبريل 2023.

ودشن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء تقييم المسابقة من مدرسة أحمد عرابي الإبتدائية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ، والتى نفذت المبادرة بسداد مصروفات مدرسة ل 94 تلميذ بالمدرسة بتكلفة 28670 جنيه، و34 تلميذ بمدارس أخرى بالادارة بتكلفة 10370 جنيه، وشراء وتوزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية (كراريس،حقائب مدرسية ، أقلام ) بتكلفة 34 ألف جنيه، وشراء وتوزيع ملابس خروج بيتي وأحذية للتلاميذ الغير القادرين وأسرهم بتكلفة 31 ألف جنيه )، وتجهيز وتوزيع 60 شنطة رمضان تشتمل على (سكر ،زيت طعام، سمن، بلح ، لوبيا، عدس،فول ،ملح ،مربى ،شاي ) لأسر التلاميذ غير القادرين بتكلفة 12 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور هالة النواصره، مدير إدارة غرب كفر الشيخ، وإيهاب اللبيشي، وكيل الادارة، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد زكي حلمي، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية،و زينب ابراهيم ندا، وكيل مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وجمال النمر، مدير مدرسة أحمد عرابى الابتدائية، وشروق أحمد راغب، الأخصائية الاجتماعية المشرفة على المبادرة بمدرسة أحمد عرابي الإبتدائية.

كما جرى تقييم مدرستين من نفس الإدارة (المدرسة الثانوية الفندقية ،الإعدادية الجديدة بنات)، والتى اشتملت على معرض حياة كريمة واشتمل على زي للطلاب وأسرهم، وشنط رمضان من قبل لجنة من توجيه عام التربية الاجتماعية.



كما شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مهرجان تقييم العروض الرياضية بالصالة المغطاة بحضور كل من الدكتور عمرو مصطفى، رئيس قسم المشروعات بالإدارة العامة للتربية الرياضية، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية ومصطفي، مرعى مدير عام التعليم العام، وعبد العزيز ابو موته، مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ، ومحمد شاهين، مدير إدارة سيدى سالم التعليمية، ووائل بشته ،الموجة العام للتربية الرياضية بالمديرية،وسلوى السبكي، الموجة المركزي بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة المديرية ،ولفيف من قيادات التعليم بكفرالشيخ بالمديرية والإدارات،وموجهي التربية الرياضية.

وشمل المهرجان على عروض لمدارس إبتدائية وإعدادية وثانوية وفنية، وشارك في العروض 5 إدارات تعليمية "إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، إدارة سيدى سالم التعليمية، إدارة الرياض التعليمية، إدارة قلين التعليمية، إدارة بيلا التعليمية"، بعروض متنوعة بالصالة المغطاة بإستاد كفر الشيخ الرياضي.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يشيد بالطلاب والطالبات والأطفال المشاركين في العروض والمسئولين عن التربية الرياضية بالمديرية والإدارات التعليمية وبالمدارس، لما ظهروا عليه من إتقان للعروض، والاهتمام بترديد الأغاني وطنية خلال العروض المتعددة للأطفال للبنين والبنات، مشيدا بالعروض الرياضية.