سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الإثنين 20-3-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023، خلال التعاملات المسائية، سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 33.00 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين

يستعرض «الدستور» آخر تحديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 33.00 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023، في التعاملات المسائية اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 32.69 جنيه للشراء، و 33.02 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر ليسجل 32.69 جنيه للشراء، و33.02 جنيه للبيع.

كما شهد سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الإثنين الموافق 20 مارس 2023 في التعاملات المسائية استقرارًا في بنك البركة ليسجل نحو 32.62 جنيه للشراء، و32.85 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم في البنوك

ويستعرض «الدستور» آخر تحديث سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023، في التعاملات المسائية اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.93 جنيه للشراء

-33.13 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.62 جنيه للشراء

-32.86 جنيه للبيع

جدير بالذكر أن سعر اليورو شهد خلال الفترة الماضية سجل حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.