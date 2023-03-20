الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحبس عام مع الشغل لكاشيرة لاتجارها في المخدرات بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، كاشيرة بالحبس مع الشغل لمدة عام، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 10 الف جنيه، ما أسند إليها ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، والزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفي الصحن، والمستشار جلال فتحي عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 4282 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة اللبان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد بضبط المتهمة بحوزتها مادة مخدرة الميثامفيتامين بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان أن التحريات توصلت الي قيام المتهمة "س.ا.ع"، 28 سنة، تعمل كاشير، بالاتجار في المواد المخدرة ، وتم إستصدار إذن من النيابة لضبط المتهمة وفدعقب تنفيذ القرار تم ضبطها بمكان تواجدها وتحمل في يدها حقيبة وبتفتيشها عثر بداخلها علي عدد 4 لفافات تحوي علي مادة ميثامفيتامين المخدر وبايب زجازجي ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتها اقرت بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها والبايب بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمة علي النيابة قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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