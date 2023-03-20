قومى الترجمة يطرح «ثمن عدم المساواة» لـ جوزيف ستيجلتز

يصدر قريبًا عن المركز القومي للترجمة النسخة العربية لكتاب "ثمن عدم المساواة.. مجتمعنا المنقسم يهدد مستقبلنا"، لعالم الاقتصاد الأمريكي جوزيف ستيجلتز، الحائز علي جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2001 وهو ترجمة مشتركة بين المترجمتين لبني الريدي ومنال قابيل.

وعالم الاقتصاد "جوزيف ستيجلتز"، محاضر في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد واحدًا من رواد العولمة وواحدًا ممن يحذرون من مغبة انعدام المساواة بين البشر وحول العالم.

عمل جوزيف ستيجلتز مستشارًا اقتصاديًا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.. وصنفته مجلة "تايم" الأمريكية بين أكثر من 100 شخصية تأثيرا في العالم. وأصبح في الفترة من 1997 وحتى العام 2000 كبير خبراء البنك الدولي الاقتصاديين إلا أنه اشتهر أيضًا بمناهضته وانتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي.

ومن مؤلفات عالم الاقتصاد "جوزيف ستيجلتز"، "تجارة عادلة للجميع"، "ثمن عدم المساواة"، "الفجوة الكبري.. المجتمعات غير المتساوية"، "كيف يمكن للتجارة تعزيز التنمية" وغيرها.

ــ لم تعد أمريكا أرض الأحلام

وفي مقدمة كتابه "ثمن عدم المساواة" يذهب عالم الاقتصاد الأمريكي جوزيف ستيجلتز إلى: يسيطر 1٪ من الأمريكيين في القمة علي 40٪ من ثروة الأمة. ويري في كتابه هذا وبنظرة نقدية للوضع الاقتصادي الراهن فإن هذا المستوي من عدم المساواة ليس حتميًا. فقد تمكنت المصالح الراسخة للأثرياء في السنوات الأخيرة من مضاعفة ثروات أولئك الأثرياء على حساب الرأسمالية الحقيقية والحيوية بحيث لم تعد أمريكا أرض الأحلام التي كانتها يومًا ما.

لقد حولوا أمريكا إلي ذلك البلد الصناعي المتقدم الأكثر "عدم مساواة"، فعاقوا بذلك النمو وحرفوا النقاشات السياسية الرئيسية، وعززوا انقسام المجتمع.

ولا يبرهن عالم الاقتصاد الأمريكي جوزيف ستيجلتز فقط على كيف ساهمت السياسة النقدية وسياسات الميزانية والعولمة في زيادة هذا التفاوت، كما يشخص ببصيرة مميزة ضعف الدولة ويطرح رؤيته لمستقبل أكثر عدالة وازدهارًا.