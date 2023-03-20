الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشهد ختام فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الإثنين، فعاليات ختام دوري مراكز الشباب لكرة القدم للمحافظات الحدودية في نسخته الثانية وذلك في مركز شباب مطروح.  

جاء ذلك بحضور أحمد عفيفي، رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات  بوزارة الشباب والرياضة والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والدكتور وسام فاروق، مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب وعدد من قيادات وزراة الشباب والرياضة والمديرية وأبناء مطروح.

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وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم المباراة النهائية بين فريق مستقبل العميد ممثل محافظة مطروح وفريق مركز شباب الميناء ممثل عن محافظة البحر الأحمر والتي انتهت بفوز فريق  مستقبل العميد ممثل مطروح وتم تتويجه بلقب بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم للمحافظات الحدودية في نسخته الثانية.  

وقدم فريق الكاراتيه عددا من العروض الرياضية احتفالا بختام البطولة.

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وقال الدكتور وليد رفاعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح خلال حديثة لـ"الدستور، إن المحافظة شهدت استقبال 6 محافظات حدودية وهم "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، ومطروح" وتم إجراء القرعة لبدء المباريات حيث تم تقسيمهم الي مجموعتين .

وأوضح  وكيل وزاره الشباب والرياضه بمطروح أن أسفرت المباريات عن صعود فريق مطروح والبحر الأحمر الي المباراة النهائية حيث أن جوائز البطولة هي 15 الف جنية للمركز الأول و10 آلاف جنيه للوصيف، إضافة لتوزيع الكئوس والميداليات علي أبطال الفرقتين مقدما الشكر لجميع المحافظات الحدودية المشاركة في البطولة وفريق yly علي التنظيم.

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أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة بمطروح أن ذلك يأتي تحت رعاية د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف سامي حسن مدير مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمطروح واللجنة المنظمة للفعاليات.

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ابناء مطروح الادارة المركزية لمراكز الشباب السلام الوطني لجمهورية مصر العربية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحافظات الحدودية بطولة دوري مراكز الشباب محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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