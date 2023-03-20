رئيس مجلس النواب يستقبل المحررات البرلمانيات لتقديم التهنئة لهن بمناسبة أعياد المرأة

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تقديم التهنئة للمحررات البرلمانيات بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم.

واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي المحررات البرلمانيات فى مكتبه مساء اليوم ،عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب لتقديم التهنئة لهن، متمنيا لهن مزيدًا من التوفيق والسداد.

الصحفيات أعربن عن تقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهن له خالص الشكر والتقدير.

واستقبل رئيس البرلمان كلا من نورعلي، مدير تحرير بجريدة اليوم السابع ورئيس قسم البرلمان بالجريدة، وولاء نعمة الله رئيس قسم البرلمان بجريدة الوطن، وفريدة محمد مساعد رئيس تحرير روزاليوسف ومسئول قسم المجالس النيابية ونورا فخرى، المحرر البرلماني بجريدة اليوم السابع وياسمين فواز محررة مجلسي النواب والشيوخ بجريدة المال وكريمة أبوزيد رئيس وحدة البرلمان بجريدة الدستور، وسالي سالم مراسل القناة الأولي المصرية بمجلس النواب.

جدير بالذكر أيضا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب استقبل بمكتبه-اليوم- أيضا عدداً من رؤساء القطاعات من السيدات بالأمانة العامة لمجلس النواب لتقديم التهنئة لهن بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية وعيد الأم، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتزازه وتقديره للدور الفاعل الذي يقوم به السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب بجوار زملائهم من الرجال للنهوض بمسيرة العمل تحت قيادة الأمين العام لمجلس النواب، كما أكد رئيس مجلس النواب أن المرأة شريك للرجل في مختلف الإنجازات، وأن المرأة المصرية تمتلك كل مقومات التفوق والنجاح والقدرة على تحمل المسئولية وتولي المناصب القيادية بمختلف مؤسسات الدولة.

كما حرص رئيس مجلس النواب على إرسال برقيات تهنئة بمناسبة أعياد المرأة وعيد الأم لجميع السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب، أعرب فيها سيادته عن “أسمى آيات العرفان والتقدير لمنبع الحكمة والتضحية ورمز العطاء وقلب الإنسانية المرأة المصرية”.